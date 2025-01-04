Умер актер из сериала «Ликвидация» Юрков

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

Ему было 66 лет.

Умер актер из сериала «Ликвидация» Юрков

Фото: Кадр из х/ф «ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ». реж.: Леонид Павловский, 2004г.

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Актер Сергей Юрков умер на 67 году жизни. Соответствующая информация появилась на портале Кино-театр.ру.

На данный момент причина смерти артиста не разглашается. Также не известно, где и когда состоится прощание с актером.

Юрков начинал свою карьеру в Одессе, играя в местном Театре Юного Зрителя, а также в русском драматическом театре имени Иванова. В 1990-х начал сниматься и в кино. На его счету свыше 20 картин. Российскому зрителю Сергей Юрков больше всего запомнился по ролям в сериалах «Ликвидация» и «Охотники за бриллиантами».

Ранее 5-tv.ru писал, что почему главный красавец советских сказок Алексей Катышев умер бездомным. Образ доброго молодца из киносказки принес ему всесоюзную известность в 19 лет. Исполнитель роли Васи из фильма «Огонь, вода и… медные трубы» искренне верил, что впереди его ждут новые яркие роли.

Увы, все случилось иначе. Положительный персонаж на экране в реальности стал преступником и алкоголиком. Нищета, забвение и бродяжничество — этим закончил свою жизнь 57-летний артист, на которого некогда возлагали надежды легенды советского кинематографа.

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