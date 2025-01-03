Совсем не сказочная жизнь: почему главный красавец советских сказок Алексей Катышев умер бездомным

Образ доброго молодца из киносказки принес Алексею Катышеву всесоюзную известность в 19 лет. Исполнитель роли угольщика Васи из фильма «Огонь, вода и… медные трубы» искренне верил, что впереди его ждут новые яркие роли.

Увы, белая полоса внезапно закончилась. Жизнь больше не поворачивалась к нему передом, как волшебная избушка, а он, оставшись наедине со своими проблемами, не нашел сил решать их.

Положительный персонаж на экране в реальности стал преступником и алкоголиком. Нищета, забвение и бродяжничество — этим закончил свою жизнь 57-летний артист, на которого некогда возлагали надежды легенды советского кинематографа.

Счастливый случай для Катышева

Будущая звезда советского кино родился 17 марта 1949-го в Донецкой области УССР в семье рабочих. Из-за болезни отца они были вынуждены переехать в Ялту, где климат благоприятно влиял на легкие. Здесь Катышев окончил школу и курсы звукорежиссеров при местной киностудии.

Творческая карьера Алексея Катышева действительно начиналась сказочно, однако потом судьба заставила его в реальности пройти огонь, воду и медные трубы. Вынести все тяготы ему не удалось.

В юности актер работал на Ялтинской киностудии, где его заметил мэтр советского кино — режиссер, народный артист РСФСР Александр Роу. Две творческих личности пересеклись в коридоре здания. Постановщик негодовал, почему юноша с такой ангельской внешностью не пользуется этим и не пробуется в кино.

Кадр из фильма "Огонь, вода и ... медные трубы", режиссер Александр Роу, 1967г.

Роу, которого все называли Батюшкой, не растерялся и тут же предложил Катышеву сняться в своем проекте. Удивленный молодой человек отказался, однако простое «не хочу» не могло остановить настойчивого режиссера. Он все-таки уговорил Катышева принять участие в пробах. Парень не понравился привередливым и консервативным членам худсовета, которые не хотели видеть в кадре актера без образования. Это было еще одно испытание для господина Роу. И тогда он решил пойти ва-банк и заявил, что не будет снимать фильм без этого паренька. Авантюра сработала, режиссер с колоссальным опытом выиграл эту партию.

В итоге, 19-летний Катышев гармонично вписался в актерский состав фильма «Огонь, вода и… медные трубы», где ему досталась главная роль угольщика Васи. Белокурого юношу узнала и полюбила вся страна, однако долго наслаждаться вниманием журналистов и овациями публики ему не пришлось.

Кадр из фильма "Огонь, вода и ... медные трубы", режиссер Александр Роу, 1967г.

После премьеры артисту пришла повестка в армию. Успевший к тому времени «зазвездиться» Катышев не хотел чистить картошку и маршировать, поэтому самовольно покинул часть. За опрометчивый проступок его отправили на Северный флот. Такая акция рассматривалась как наказание, на деле же военкомат оказал большую услугу артисту. Руководство части моментально узнало в Катышеве угольщика Васю, и поручило ему разъезжать по соседним базам с творческими встречами. Всесоюзная известность помогла не только облегчить тяготы военной дисциплины, но и даже сократить срок службы.

Батюшка-Роу задумал снять новую сказку «Варвара-краса, длинная коса» и позвал уже полюбившегося всем «доброго молодца». Роль рыбацкого сына Андрея, победившего подводного царя, принесла 21-летнему Катышеву еще большую популярность.

На пике карьеры самомнение артиста подлетело до небес. Это вполне логично, если учесть, с каким звездами делил съемочную площадку. В кинокартине также участвовали народные артисты СССР Михаил Пуговкин и РСФСР Георгий Милляров. А Роу настолько сильно любил своего фаворита, что позволял ему то, от чего бы у других режиссеров волосы на голове дыбом встали бы. Например, рядом с площадкой всегда пасли корову, потому что Леша уж очень любил парное молоко.

Забвение, тюремный срок и трагедия в семье Катышева

Успех в карьере у Катышева сопровождался и счастьем в личной жизни. Голубоглазый красавец встретил свою любовь и женился на девушке по имени Ирина. Многие завидовали их семейному счастью, безумные фанатки даже хотели разрушить брак, но актер был верен своей жене.

Все было прекрасно до тех пор, пока в их дом не постучалось горе. Пара готовилась к появлению малыша, но дочь умерла вскоре после рождения из-за халатности врачей. Де-юре девочка ушла из жизни из-за послеродовой болезни, де-факто сотрудники роддома уронили новорожденную малютку на кафельный пол. Пережить трагедию оказалось невыносимо трудно. Позже жена подарила актеру дочь Оксану, но это не помогло наладить отношения между супругами.

Сложности стали появляться и в карьере. После головокружительного успеха, который принесли роли Леля в «Весенней сказке» и десантника в кинокартине «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», артист готовился к своему звездному часу в очередной сказке старика-Роу «Финист — Ясный сокол». Кроме того, режиссер обещал любимчику помочь поступить во ВГИК (Всесоюзный государственный институт кинематографии).

С возвысившегося до небес Катышева сошла вся спесь в тот момент, когда его наставник оказался на больничной койке. Александр Роу скончался под Новый год 28 декабря 1973-го, оставив после себя множество добрых фильмов и никому ненужного Катышева.

«Для меня это было не просто потрясение — шок. Я прекрасно понимал, что отныне моя кинокарьера закончена. Так оно и получилось. Долго никаких приглашений вообще не поступало. Затем случилось несколько работ, но маленьких, разовых. Я считался исключительно актером Роу, его любимцем. И когда Александр Артурович ушел из жизни, я оказался не у дел», — позднее признавался артист.

Больше на главные роли Алексея не приглашали, а он ждал, когда о нем вновь вспомнят. Устав от безденежья, Ирина настояла, чтобы муж нашел оплачиваемую работу. И бывший актер устроился водителем молоковоза. Любовь к молоку не могла заглушить горечи карьерного краха. Артист сильно переживал и не мог смириться с несправедливостью. Но на этом его страдания не закончились.

Ушлые родственники обманом завладели недвижимостью Катышева и продали его долю в квартире матери. Так он фактически потерял какое-либо место жительства. Пережить такой удар судьбы актер не смог и пристрастился к бутылке.

Сначала он просто снимал стресс и пробовал забыться с помощью крепкой рюмки. В одночасье пагубная привычка испортила все надежды на светлое будущее. На одну из посиделок за стаканами горькой его друзья-собутыльники пригласили двух девушек. Спиртное разгорячило любвеобильных мужчин, и они попытались изнасиловать гостий. Катышев хотел помешать им, но все равно оказался на скамье подсудимых, а затем несколько месяцев пробыл за решеткой, пока одна из потерпевших не отозвала заявление.

Заключение в тюрьму стало финальной точкой в браке актера и его супруги. После развода ей досталась квартира. Последние годы жизни Алексей сожительствовал с давней знакомой Мариной, работавшей на Ялтинской киностудии. Дни шли своим чередом, казалось, что жизнь постепенно налаживается. Однако в один из вечером за актером погнались хулиганы. Тот забежал в подъезд и стал со всей силы стучаться в дверь к бывшей жене. Гордая Ирина, видимо, затаила обиду на пьющего экс-мужа не впустила его.

В тот вечер звезду сказок Роу жестоко избили. Врачи в больнице диагностировали повреждения легких и сердца, а также сепсис. Через несколько дней — 30 ноября 2006-го Алексея Катышева не стало. Ему было 57 лет.