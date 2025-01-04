Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в список номинантов премии BAFTA

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист британской премии BAFTA

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист британской премии BAFTA

Фото: SEBASTIEN NOGIER/ТАСС

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Соперниками актеров из России станут Эдвард Нортон, Дензел Вашингтон и Киран Калкин.

Актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн были внесены в списки премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лонг-лист опубликовал The Hollywood Reporter.

За победу артистам предстоит побороться с Эдвардом Нортоном, Дензелем Вашингтоном и Кираном Калкиным. Фильм «Анора», который подарил актерам из России мировую известность, может получить звание «Лучший фильм». Мэдди Мэдисон, сыгравшая главную роль, претендует на «Лучшую актрису».

«Анора», снятая Шоном Бэйкером, была упомянута в лонг-листах премии девять раз. Уже 15 января будет обнародован итоговый список номинантов. Кроме того, Юра Борисов может получить «Золотой глобус» — результаты премии станут известны пятого января. А так как церемония вручения наград BAFTA считается репетицией «Оскара», многие предполагают, что наш соотечественник может претендовать и на главную кинематографическую награду.

Тем временем, «Анора» уже была удостоена «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российского актера Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию «Готэм».

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