Возомнившая себя Барби женщина переливает кровь сына ради сохранения молодости

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Марсела Иглесиас переливает себе кровь сына, чтобы не стареть

47-летняя самопровозглашенная Барби переливает кровь сына, чтобы не стареть

Фото: www.globallookpress.com/Dave Starbuck via www.imago-imag

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Марсела Иглесиас плюет на предостережения врачей, ведь уверена, что ее действия приносят результат.

Марсела Иглесиас, 47-летняя жительница Лос-Анджелеса, считает себя Барби. Для того чтобы поддерживать этот статус и сохранять молодость, она переливает себе кровь сына. Об этом женщина рассказала британскому порталу Daily Star.

Инфузия плазмы крови — это практикующийся в косметологии метод улучшить внешность и укрепить здоровье. Правда, он не распространен, ведь не имеет доказанных клинических преимуществ. Марсела Иглесиас не верит в лабораторные исследования, главное для нее — результат. По крайней мере, она его  видит и старательно убеждает окружающих, что он есть. Иглесиас уверена, что переливание крови «обратит старение вспять» и продлит ее молодость.

«С тех пор, как я попробовала терапию стволовыми клетками, я стала больше интересоваться внутренним исцелением. Клетки более молодого донора могут принести много пользы, особенно если донор — мой собственный сын», — рассказала Марсела журналистам.

Ее отпрыск Родриго спокойно относится к увлечениям матери. Он понимает страх старости, а потому готов жертвовать кровь не только Марселе, но и своей бабушке, которой недавно исполнилось 75 лет.

«Обращать старение вспять» — удовольствие не из дешевых. Марсела Иглесиас, например, потратила на это уже почти сто тысяч долларов. Переливание крови превратилось для женщины в своеобразный ритуал, без которого она уже не может жить.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США еще в 2019 году призвало общественность отказаться от идеи переливать кровь с целью омоложения. По словам организации, доказанной пользы в этом методе нет, а рисков хватает. Например, сильная аллергия, заражение инфекциями и осложнения, связанные с несовместимостью крови.

«Для меня это будет как глоток воды после долгого путешествия», — отвечает «Барби» на предостережения.

Марсела Иглесиас придерживается пескетарианской диеты, не пьет алкоголь и каждый день активно занимается спортом. Она отмечает, что сохранить молодость очень сложно, однако каждый раз, когда кто-то принимает ее за старшую сестру Родриго, женщина понимает — все не зря.

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