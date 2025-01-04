«Этот меня травмировал»: фильм с участием Джонни Деппа расстроил его дочь

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Лили Роуз-Депп рассказала, что ее травмировал фильм «Эдвард руки-ножницы»

Дочь Джонни Деппа призналась, что ее травмировал фильм с участием отца

Фото: Кадр из х/ф «Эдвард руки-ножницы». реж.: Тим Бёртон, 1990г.

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Дело в том, что в ленте Тима Бертона к персонажу актера все относились очень плохо.

Лили-Роуз Депп рассказала, что фильм Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы» с участием ее отца Джонни Деппа нанес ей психологическую травму. Неожиданным фактом девушка поделилась в беседе с Harper's Bazaar.

Актриса также рассказала, что часто пересматривает фильмы, в которых снимался ее отец. Глядя на его работу, Лили совершенствует собственные актерские навыки.

«Фильмы должны заставлять тебя что-то чувствовать. Но этот меня травмировал. Это не потому, что я думала, что фильм страшный, но потому, что все так плохо относились к герою отца. Меня это так сильно расстроило», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Джонни Деппа впервые снялась для обложки российского глянца в мини-платье. Речь идет о журнале Elle. Лили Роуз-Депп представляет модный дом Chanel, так что все наряды для фотосессии были из коллекций этого бренда.

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