«Этот меня травмировал»: фильм с участием Джонни Деппа расстроил его дочь

Дело в том, что в ленте Тима Бертона к персонажу актера все относились очень плохо.

Лили-Роуз Депп рассказала, что фильм Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы» с участием ее отца Джонни Деппа нанес ей психологическую травму. Неожиданным фактом девушка поделилась в беседе с Harper's Bazaar.

Актриса также рассказала, что часто пересматривает фильмы, в которых снимался ее отец. Глядя на его работу, Лили совершенствует собственные актерские навыки.

«Фильмы должны заставлять тебя что-то чувствовать. Но этот меня травмировал. Это не потому, что я думала, что фильм страшный, но потому, что все так плохо относились к герою отца. Меня это так сильно расстроило», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Джонни Деппа впервые снялась для обложки российского глянца в мини-платье. Речь идет о журнале Elle. Лили Роуз-Депп представляет модный дом Chanel, так что все наряды для фотосессии были из коллекций этого бренда.