В Ленинградской области сбили третий беспилотник ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 139 0

Обломки дрона упали в лесном массиве.

В Ленинградской области сбили третий беспилотник ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий за текущие сутки украинский беспилотник в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Все три беспилотника были сбиты в районе Лужской губы Финского залива. Обломки последнего упали в лесном массиве, на месте работают экстренные службы.

По данным губернатора Дрозденко, разрушений и пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ ударили по больнице в Алешках и сожгли школу в Новой Каховке.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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