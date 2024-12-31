ВСУ ударили по больнице в Алешках и сожгли школу в Новой Каховке

Армия Украины нанесла повторный удар по больнице в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

«В Алешках враг пытается полностью лишить жителей медицинской помощи. Вчера после первого удара, когда погиб один доктор больницы и был ранен главврач Владимир Харлан, враг пытался помешать эвакуации», — написал он.

Боевики попытались атаковать машину скорой помощи, на которой эвакуировали главврача. Однако им помещали российские военные. Сейчас жизни Харлана ничего не угрожает. Позднее боевики ВСУ нанесли второй удар по больнице. Это произошло уже вечером 30 декабря. В результате удара была уничтожена карета скорой помощи, вернувшаяся в Алешки.

Кроме того, в ночь на 31 декабря ВСУ нанесли удар по законсервированной школе в Новой Каховке. В результате там произошел сильный пожар. Алексеенко пообещал восстановить здание учреждения и заменить машины скорой помощи.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над Брянской областью. О массированной ночной атаке Украины сообщил губернатор региона Александр Богомаз.