Российские силы освободили населенный пункт Надия в ЛНР
ВС РФ продолжают вытеснять украинских националистов с территории Донбасса.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские силы освободили село Надия в Луганской народной республике, сообщили в Минобороны страны.
В ведомстве указали, что взять населенный пункт под контроль удалось подразделениям группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий.
В ходе боев ВСУ потеряли до 590 боевиков. Также российские силы уничтожили вражеское оружие и склад боеприпасов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Читайте также
68%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?