Умер экс-директор омского театра «Арлекин» Станислав Дубков

Актер и бывший директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» Станислав Дубков умер на 73-м году жизни. Трагическую новость сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Уточняется, что театральный деятель ушел из жизни 4 января после тяжелой продолжительной болезни.

В сообщении также говорится, что под руководством Дубкова «Арлекин» активно гастролировал, участвовал в фестивалях и ставил новые спектакли, которые неоднократно завоевывали награды в России и за рубежом.

Станислав Дубков родился 30 ноября 1952 года в Омске, окончил Иркутское театральное училище и Свердловский государственный театральный институт.

С 1975 по 1989 год Дубков был артистом Омского областного театра кукол (позднее — театр «Арлекин»), после чего стал в нем заместителем директора, а с 1996 по 2018 год руководил учреждением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старейшая актриса Московского драматического театра имени Гоголя Майя Ивашкевич умерла в возрасте 99 лет.