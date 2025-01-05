«Запомнился отзывчивым»: коллеги о дружбе с погибшим Александром Мартемьяновым

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 20 0

Военкоры Трушнин и Быковский рассказали о дружбе с погибшим Мартемьяновым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Каждый Новый год корреспондент встречал на центральной площади Донецка.

Коллеги погибшего в Донецкой Народной Республике (ДНР) Александра Мартемьянова рассказали, каким он заполнился им.

По словам журналиста «Известий» Евгения Быковского, его друг был отзывчивым и добрым человеком.

«Саша мне запомнился всегда отзывчивым, добрым. Человек, который в любой ситуации был готов приехать к тебе, помочь. Ты мог Саше позвонить ночью, утром. Он будет спать, он будет занят, но он бросит свои дела, потому что он очень ценил дружбу. И мы его ценили, как друга», — рассказал коллега Мартемьянова.

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин поделился, что каждый Новый год Александр Мартемьянов встречал на центральной площади Донецка, где из-за опасности обстрелов запрещены народные гуляния. Наступивший 2025 год не стал исключением — он провел на площади около трех часов. Обстрелов не было, в отличие от прошлого года.

В три часа ночи Трушнин получил от Александра сообщение о том, что «все спокойно». В ответ Валентин пригласил Мартемьянова в гости, и тот пообещал зайти на днях. Сделать этого не получилось, и уже не получится никогда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналист Либерман рассказала о последнем дне жизни Александра Мартемьянова.

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