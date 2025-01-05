Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Кировом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Всего в одноэтажном деревянном здании проживали 11 человек, в основном пенсионеры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что загорелся одноэтажный деревянный дом. Тушение осложняли конструктивные особенности здания.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. При тушении обнаружены двое погибших», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 480 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 46 специалистов и 14 единиц техники. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Также в Кильмезь выехали руководители МЧС и правительства Кировской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Соколов.

По его данным, в сгоревшем доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Троим из них удалось оперативно эвакуироваться, местонахождение остальных выясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии объявили траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре.

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