В Абхазии объявили траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре

Самому младшему ребенку было четыре месяца.

В Абхазии объявлен траур на 6 января в связи с гибелью пятерых детей при пожаре. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба, сообщила пресс-служба главы Абхазии в Telegram-канале.

«Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи», — говорится в сообщении.

В абхазском селе Папынырхуа Галского района 5 января пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме. Самому младшему ребенку было всего четыре месяца.

Ранее сообщалось, что 1 января мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе города Цетинье в Черногории. Как сообщал 5-tv.ru, подозреваемый в стрельбе попытался покончить с собой, однако умер только во время транспортировки в клинический центр. Семья предполагаемого убийцы сообщала, что он был «социально девиантным человеком». Мужчина не впервые проявлял агрессию, он также привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия.