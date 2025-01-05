В Абхазии объявили траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 17 0

В Абхазии 6 января объявили днем траура из-за гибели пятерых детей в пожаре

В Абхазии объявили траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре

Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

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Самому младшему ребенку было четыре месяца.

В Абхазии объявлен траур на 6 января в связи с гибелью пятерых детей при пожаре. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба, сообщила пресс-служба главы Абхазии в Telegram-канале.

«Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи», — говорится в сообщении.

В абхазском селе Папынырхуа Галского района 5 января пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме. Самому младшему ребенку было всего четыре месяца.

Ранее сообщалось, что 1 января мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе города Цетинье в Черногории. Как сообщал 5-tv.ru, подозреваемый в стрельбе попытался покончить с собой, однако умер только во время транспортировки в клинический центр. Семья предполагаемого убийцы сообщала, что он был «социально девиантным человеком». Мужчина не впервые проявлял агрессию, он также привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия.

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