Раненные в ДНР журналисты дали первые показания о гибели Мартемьянова

Показания о гибели военкора «Известий» Александра Мартемьянова дали пострадавшие при атаке украинского дрона на трассе в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) журналисты РИА Новости и «Блокнот Донецк». Об этом 5-tv.ru сообщила корреспондент издания «Блокнот Донецк» Изабелла Либерман.

Журналист РИА Новости Максим Романенко также сообщил, что к нему в больницу приезжал следователь Следственного комитета, чтобы взять показания об обстоятельствах гибели Мартемьянова.

Всего в результате атаки беспилотника пострадали четыре журналиста: сотрудники РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, и сотрудники «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

По данным РИА Новости, госпитализация понадобилась только Романенко, у которого диагностировали сотрясение мозга. Его коллега Кевхиев получил легкую контузию и от госпитализации отказался.

Сотрудницы «Блокнот Донецк» после оказания им медицинской помощи продолжают лечиться амбулаторно.

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался от полученных ранений. Ехавшие с ним четверо журналистов других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военкора «Известий» Александра Мартемьянова предложено похоронить на Аллее Героев в Донецке.