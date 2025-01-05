Военкора «Известий» Мартемьянова предложено похоронить на Аллее Героев в Донецке

Соответствующую инициативу поддержал Союз журналистов России и Народный Совет ДНР.

Погибшего в зоне СВО корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова следует похоронить на Аллее Героев в Донецке. С такой инициативой выступил Союз журналистов России в Донецкой народной республике (ДНР) и в Москве.

«Союз журналистов России в ДНР и центральный офис в Москве, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев поддерживают инициативу захоронения Мартемьянова на Аллее Героев в Донецке», — подтвердил 5-tv.ru председатель Союза журналистов России в ДНР Виктор Петренко.

Он добавил, что Народный Совет республики также выступает за то, чтобы Мартемьянов был погребен на Аллее Героев.

«Сегодня весь день мы созваниваемся с нашим коллегами, журналистами, которые работают в Донецке, в целом в Донбассе. Никто не хочет верить, что произошла такая трагедия, и нет с нами Саши Мартемьянова. Профессионал своего дела, отзывчивый, добрый человек, который жил работой, волонтерством, помогал людям», — поделился Петренко.

Накануне, 4 января, стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался от полученных ранений. Ехавшие с ним четверо журналистов других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала жестоким преступлением убийство Мартемьянова. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, никак не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ДНР Денис Пушилин выступил с инициативой награждения корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова орденом Республики посмертно.