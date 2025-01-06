Джастин Трюдо объявит о своей отставке с поста лидера правящей партии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может объявить о своей отставке с поста лидера правящей партии в ближайшие два дня. Об этом пишет издание Globe and Mail со ссылкой сразу на три источника.

Журналисты добавляют, что, вероятнее всего, Трюдо покинет пост до главного заседания нацсобрания страны, которое должно состояться 8 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министру Канады Джастину Трюдо хотят вынести вотум недоверия. Предложение должны внести в парламент уже 7 января.

Союзники Трюдо из Новой демократической партии уже прекратили с ним сотрудничество и объявили, что поддержат отставку его правительства. Меж тем, позиции Трюдо слабеют даже в собственной Либеральной партии.

Ситуацию усугубляют и провокационные заявления избранного президента США Дональда Трампа, который обещает сделать Канаду 51-м штатом, а Трюдо — его губернатором. Последний на это до сих пор никак не отреагировал.