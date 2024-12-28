Премьер-министру Канады Джастину Трюдо хотят вынести вотум недоверия

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Предложение внесут в парламент уже 7 января 2025 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Премьер-министру Канады Джастину Трюдо хотят вынести вотум недоверия. Инициаторы — оппоненты политика из Консервативной партии.

Предложение внесут в парламент уже 7 января. Дата выбрана неслучайно, противники Трюдо хотят рассмотреть вопрос сразу после выхода с каникул 27 января.

Немногим ранее союзники из Новой демократической партии прекратили с ним сотрудничество и объявили, что поддержат отставку правительства.

Позиции Трюдо слабеют даже в собственной Либеральной партии. Недавно кабинет Трюдо покинула ближайшая соратница — вице-премьер Христя Фриланд. Вместе с ней уволились еще несколько министров.

Ситуацию усугубляют и провокационные заявления избранного президента США Дональда Трампа, который обещает сделать Канаду 51-м штатом, а Трюдо — его губернатором. Последний на это до сих пор никак не отреагировал.

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