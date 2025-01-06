Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

ВСУ в ходе операции потеряли 12 тысяч боевиков.

Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Российская армия полностью освободила наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса — город Курахово. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка — столицы ДНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате профессиональных действий подразделения «Южной» группировки войск, противник потерял 80% личного состава, оборонявшего город — более 12 тысяч боевиков, а также порядка трех тысяч единиц вооружений и техники. В том числе 40 танков и других боевых бронированных машин.

Контроль над Курахово позволит российским войскам нарастить темпы освобождения территорий ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские силы освободили населенный пункт Надия в ЛНР.

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