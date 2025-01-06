Поклонники подарили телеведущей Эвелине Бледанс именной самогонный аппарат

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

В доме знаменитости много и других примечательных вещей, в том числе костюм народной артистки СССР Людмилы Гурченко.

Поклонники подарили Эвелине Бледанс именной самогонный аппарат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс показала необычные подарки от поклонников ведущей YouTube-блога о ремонте и дизайне Виктории Сабитовой. Один из таких презентов — именной самогонный аппарат богатого оттенка бронзы. Как рассказала звезда, она не раз порывалась испытать презент, но руки так и не дошли. Пока в нем хранится еще один дар фаната — кукла.

«Я все время думаю, что когда-то у меня будет много яблок, и я сделаю кальвадос, но пока руки не доходят. Здесь живет просто кукла с моим лицом», — заявила артистка.

В роскошном доме Эвелины Бледанс хранится множество памятных вещей, некоторые из которых весьма ценны. В частности, в ее гардеробе есть костюм народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Наряд подарил вдовец Людмилы Марковны Сергей Сенин. Бледанс сыграла Раису Захаровну в театральной постановке «Любовь и голуби», героиню Гурченко из одноименного фильма. Сенин оценил работу и презентовал костюм покойной супруги «на удачу».

Как признавалась Бледанс, талант народной артистки всегда ее вдохновлял, по мнению преемницы, Гурченко была «невероятной женщиной». Актрисе посчастливилось даже познакомиться с кумиром в непринужденной обстановке — в купе поезда. Она планирует отдать дань уважения покойной знаменитости после завершения серии спектаклей — она поставит в загородном доме манекен в подаренном Сениным костюме.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Эвелина Бледанс попала в санкционный список Украины.

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