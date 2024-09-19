«Мне перекрыли въезд»: почему Эвелина Бледанс попала в санкционный список Украины

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Бледанс: я долго молчала о Крыме, но все равно попала под санкции Украины

«Мне перекрыли въезд»: почему Эвелина Бледанс попала в санкционный список Украины

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Артистка пыталась держаться подальше от политики, но в Киеве трактовали все ее высказывания по-своему.

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс рассказала, почему ей закрыли въезд на Украину. Своими мыслями звезда поделилась в очередном выпуске проекта «Сорян, это подкаст» в рамках шоу «Телега Online».

«Я долгие годы молчала на эту тему, никак не комментировала (присоединение Крыма к России — Прим.ред.), но все равно оказалась в санкционном списке Украины»,— высказалась артистка.

По словам Бледанс, она всегда старалась оставаться вне политики, сторонилась политических обсуждений, а на Украине придумали свое толкование когда-то высказанным ею мыслям.

«Тогда было взято мое интервью очень стародавнее, и мне перекрыли въезд на Украину, потому что я там говорила, что в Крыму никогда не было надписей на украинской мове. Например, всегда была парикмахерская, и никогда — перукарня. Я узнала, что такое перукарня, когда мы выезжали за Крым, путешествовать на Лиман, ловить раков. А я вроде бы жила в украинском Крыму, и у нас в школе преподавали украинский язык и украинскую литературу», — вспоминает уроженка УССР.

По мнению Бледанс, Крым действительно стал выглядеть значительно лучше после присоединения к РФ. Раньше актриса часто отдыхала в Симферополе, и когда прилетела туда в 2018 году, то просто не узнала город.

«Раньше я часто туда летала — это был малюсенький симферопольский аэропортик, и тут вдруг такая красота: внешнее и внутреннее убранство. Тогда я поняла: все, что произошло, несет только положительный результат», — заключила Бледанс.

Полную версию выпуска можно посмотреть на Rutube-канале шоу «Телега Online».

Ранее 5-tv.ru сообщал, собирается ли Бледанс становиться мамой в третий раз.

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«Мне перекрыли въезд»: почему Эвелина Бледанс попала в санкционный список Украины

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