По стопам Петросяна: Прохор Шаляпин задумался о позднем отцовстве

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Певец Прохор Шаляпин планирует завести детей лет в 70

По стопам Петросяна: Прохор Шаляпин задумался о позднем отцовстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист продолжает активно пропагандировать гедонизм.

Певец Прохор Шаляпин в свои 41 год не торопиться создавать семью. Артист задумался о позднем отцовстве, так как сейчас не хочет жертвовать своим комфортом.

«Когда-то детей я планирую, конечно. Ну так, чтоб под старость лет, чтобы они мне нервы не трепали. Вот лет в 70, как Евгений Ваганович», — заявил Шаляпин в одном из шоу на YouTube.

Артисту очень симпатизирует модель семьи юмориста, женатого на Татьяне Брухуновой. Она моложе Петросяна на 44 года. Шаляпин не видит проблемы в большой разнице в возрасте.

«Мне очень нравится это — Петросян уже заработал имя, деньги, молодую жену нашел. Да, может, она своеобразная девушка, но зато здоровая физически, родила ему. Я вообще очень поощряю такие браки. Сейчас у них двое детей уже, насколько я знаю», — отметил Прохор.

Ранее Шаляпин интриговал поклонников намеками на то, что видит матерью своих детей балерину Анастасию Волочкову.

«Представляете, какие у нас красивые и талантливые с Настей были бы дети. Она прекрасно выглядит», — рассуждал Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин не собирается жениться снова, поскольку у него пока другие планы — развитие личного блога и путешествия.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
Землетрясение в китайском Тибете унесло жизни 53 человек
8:00
Байден прибыл в Новый Орлеан после теракта в новогоднюю ночь
7:42
По стопам Петросяна: Прохор Шаляпин задумался о позднем отцовстве
7:30
Расчет «Малки» уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:09
Два человека погибли при пожаре в квартире в Петербурге
6:49
В новогодние праздники в штабе ЮВО прошла благотворительная акция «Елка желаний»

Сейчас читают

Тело пропавшего после нападения в Грузии россиянина нашли в реке
Рождественское Богослужение в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год