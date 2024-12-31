От развода спасет терпение: психолог раскрыл суть отношений в браке

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Психолог Хорс: терпение способно спасти от развода

От развода спасет терпение: психолог раскрыл суть отношений в браке

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Однако сегодня все чаще в это понятие вкладывается негативный смысл.

Только терпение может спасти супружескую пару от бракоразводного процесса. Так считает психолог Михаил Хорс, мнение эксперта публикует Газета.ру.

Изначально в понятие «терпение», напоминает он, вкладывался только положительный смысл.

«В словаре Ожегова слово „терпение“ определяется как „настойчивость, упорство и выдержка в каком-либо деле“. Здесь терпение явно подается как сильное качество… Религиозные источники трактуют терпение как добродетель, характеризуемую осознанным, безропотным, благодушным отношением к скорбям и испытаниям. Это определение говорит о терпении как грани личностного развития», — поясняет Хорс.

Но сегодня все чаще сам факт проявления терпения приобретает негативный окрас. Психолог напоминает о сленговом слове «терпила», которое пришло из тюремного жаргона и означает, по сути, слабого человека. Эксперт уверен, именно из-за неправильного восприятия и неумения терпеть в современных браках возникают проблемы.

«Давайте представим, что в брак вступает мужчина или женщина, уверенные, что потерпеть что-то — означает быть слабым человеком, то есть униженным и оскорбленным „терпилой“? Сколько такой человек продержится в браке?» — задается вопросом Михаил Хорс.

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