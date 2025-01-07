Хуснуллин исполнил мечту 11-летнего Никиты из Москвы в рамках «Елки желаний»

Исполнилась мечта 11-летнего Никиты из Москвы — побывать в Губернском театре и познакомиться с народным артистом РФ Сергеем Безруковым. Эту встречу, а также экскурсию организовал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Никите провели экскурсию по театру и показали саундчек оркестра. Мальчик также на сцене прочитал стихотворения, а потом в качестве зрителя посмотрел спектакль «Маленький принц».

«Очень хорошо, особенно экскурсия. Такая возможность не каждый день дается. И спектакль тоже хороший», — поделился своими впечатлениями Никита.

Также Хуснуллин подарил Никите плюшевого медведя и книгу «История русского театра» с автографом Безрукова.

«Елка желаний»

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, детей участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров исполнил мечту 17-летнего Михаила из Волгограда в рамках «Елки желаний»