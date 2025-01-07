В Саудовской Аравии мощное наводнение затопило город Мекка
В Саудовской Аравии мощное наводнение затопило два города
Фото: 5-tv.ru
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Вода смывает даже деревья и машины с дорог.
В Саудовской Аравии из-за сильного наводнения затопило улицы священных городов Мекка и Медина. Об этом сообщает газета Metro.
«Несколько автомобилей и даже туристический автобус оказались брошенными прямо посреди дороги из-за неожиданно хлынувших потоков воды», — пишет издание.
Улицы были затоплены в результате проливных дождей. Мощный поток смывает деревья и обломки, вода полностью покрывает некоторые машины. Национальный метеорологический центр (НМЦ) прогнозирует умеренные и сильные дожди на протяжении всей недели.
Также пострадал и город Джидда. Порывы ветра уносят громоздкие конструкции, по воздуху летают даже грузовые контейнеры.
К слову, случившееся ранее наводнение в Испании признали самым смертоносным за последние десятилетия в стране. Разрушительная стихия охватила значительную территорию, в первую очередь — юго-восточное побережье.
Сильнее всех пострадала провинция Валенсия, где ливни привели к мощным потопам. Инфраструктура региона почти перестала существовать — тысячи домов остаются без света, а дороги завалены обломками машин и мусором. Некоторые автомобили просто занесло песком — там еще несколько дней назад был берег реки.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что пережившие наводнение жители Валенсии забросали грязью приехавшего к ним короля Испании Филиппа VI и сопровождавших его членов правительства.
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