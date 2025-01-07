Замглавы министерства по делам ветеранов Украины Руслану Величко-Трифонюк уволили с поста после скандала с унижением подчиненных. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Уволена Величко-Трифонюк Руслана Владимировна с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции», — написал он в Telegram-канале.

Проверку в ведомстве провели после увольнения оттуда бывшего военного Евгения Шибалова, заявившего о регулярных беспочвенных унижениях со стороны руководства.

В конце декабря президент* Украины Владимир Зеленский уволил ряд государственных деятелей, в том числе руководителей областных администраций.

Среди отправленных в отставку были руководитель Киевской областной госадминистрации Руслан Кравченко и глава Полтавской областной госадминистрации Филипп Пронин. Также был уволен замруководителя президентского офиса Роман Машовец, занимавший этот пост более четырех лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне тяжелого положения украинских войск в зоне спецоперации в Верховную раду поступил проект постановления об отставке министра обороны Украины Рустама Умерова.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.