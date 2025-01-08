Биограф Маска заявил о его нарастающем сумасшествии: «Он серьезно болен»

По мнению писателя, близость миллиардера к избранному президенту Штатов Дональду Трампу и власти вообще может привести к большим проблемам.

Биограф американского миллиардера Илона Маска Сет Абрамсон уверен — предпринимателя надо срочно лечить и держать подальше от власти, к которой он так стремится. Мнение писателя публикует издание Daily Beast — у бизнесмена якобы крайне нестабильная психика, и ситуация постоянно усугубляется нездоровым образом жизни. Абрамсон с уверенностью заявляет, что Маск сходит с ума.

«Я следил за его поведением в сети на протяжении последних двух лет. Учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен», — приводят его слова журналисты.

Биограф считает, что состояние предпринимателя ставит под угрозу все американское общество. Потому что Маск обладает большими возможностями и оказывает влияние на экономику и политику страны. Кроме того, он очень сблизился с избранным президентом США Дональдом Трампом, который вот-вот полноправно возьмется за управление государством.

Абрамсон считает, что в ситуацию должны вмешаться представители администрации пока еще действующего лидера Джо Байдена, у них еще есть время принять меры. Последствия «правления Маска», говорит биограф, могут быть плачевными. Он призывает власти разорвать с бизнесменом все контракты, пресечь работу его Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) и начать федеральное расследование, связанное с реальной угрозой госбезопасности.

Илон Маск действительно проявляет большой интерес к политике. В соцсетях он высказывается по каждому резонансному поводу, продвигает собственные взгляды. Миллиардер критикует и демократов, и республиканцев, но все же официально поддерживает последних. Ранее 5-tv.ru сообщал, что с самого начала президентских выборов Маск жил в арендованном у Трампа коттедже в Мар-а-Лаго.