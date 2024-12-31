Илон Маск после выборов живет в арендованном у Трампа коттедже в Мар-а-Лаго

Бизнесмен наблюдал за процессом голосования вместе с кандидатом — теперь уже избранным президентом США.

Американский бизнесмен Илон Маск живет в арендованном у избранного президента США Дональда Трампа коттедже со дня выборов. Речь идет о доме на территории поместья политика во Флориде. Об этом сообщается в материале The New York Times со ссылкой на собственных информаторов газеты.

«Большую часть времени со дня выборов миллиардер жил в коттедже стоимостью две тысячи долларов за ночь в Мар-а-Лаго, что давало ему легкий доступ к избранному президенту. Большую часть времени после дня выборов он был арендатором Трампа», — рассказывают журналисты.

Отмечается, что Маск поселился на территории Трампа ближе ко дню выборов и наблюдал за процессом голосования вместе с кандидатом. Источники немного описали и сам коттедж — он находится всего в «нескольких сотнях футов» (один метр равен 3,28 фута. — Прим. ред.) от главного дома в Мар-а-Лаго. Наверняка неизвестно, придется ли предпринимателю заплатить избранному президенту за проживание.

Как сказано в материале, Дональд Трамп хвастался, что самый богатый человек в мире арендует у него жилье. Потому что политик в прошлом и сам руководил огромным бизнесом и до чих пор не упускает возможности заработать денег. По данным издания, Маск покинул коттедж в Рождество, но скоро намерен вернуться.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илон Маск призвал установить на Марсе прямую демократию после колонизации.