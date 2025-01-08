Не все и сразу! Как избежать постновогодней тоски

Резкий переход от праздников к трудовым будням приведет к стрессу.

Чтобы избежать постновогоднего упадка сил, нужно входить в рабочий ритм постепенно. Об этом изданию KP.RU рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Михаил Лебедев.

По словам специалиста, чем резче будет переход от праздничных выходных к рабочим будням, тем больше стресса человек будет испытывать. Он советует позаботиться о себе заранее и дня за три до конца каникул начать выравнивать график сна. Тогда вы сможете плавно перейти к привычному режиму.

То же самое касается и еды. Еще на выходных начните отказываться от тяжелой и жирной пищи, не садитесь за стол позже 19:00 и устройте себе разгрузочный день. В ваше меню на эти сутки должны входить только зелень, овощи и яйца - предлагает Лебедев.

Не лежите на диване перед телевизором до последнего дня. Займитесь физической активностью. Не обязательно обращаться к спорту, можно просто выходить на недолгие прогулки.

После начала рабочей недели старайтесь, по возможности, первые несколько дней не задерживаться и не нагружать себя сильно. Сложные задачи и важные решения лучше отложить, а начать с чего-то легкого и привычного.

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