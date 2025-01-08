Председатель Народного совета ДНР о Мартемьянове: «Он навсегда в наших сердцах»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 29 0

Председатель Народного совета ДНР назвал Мартемьянова героем

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Журналист погиб в зоне спецоперации 4 января во время атаки украинского беспилотника.

Погибший в зоне СВО корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов — настоящий герой, чьи заслуги останутся в сердцах соотечественников навсегда. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин на траурной церемонии.

«Его заслуги навсегда останутся в наших сердцах. Это был действительно настоящий мужчина, патриот, он проводил огромную работу в информационной войне. Поэтому я так скажу, Александр Мартемьянов — настоящий герой», — подчеркнул Кузьмин.

Мартемьянов мечтал о том, чтобы весь мир узнал правду об украинском конфликте и, в частности, о ситуации в ДНР. Он буквально жил своей работой и отдавался делу до последнего. По словам Кузьмина, это пример настоящего журналиста.

Кроме того, председатель Народного совета ДНР добавил, что был лично знаком с погибшим военкором, но виделся с ним нечасто.

«Его будет не хватать, но он для нас будет всегда жив. Пока мы помним, он вечно будет жить, он герой!» — добавил Кузьмин.

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января при ударе украинского FPV-дрона. В момент атаки журналист находился в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Журналист от полученных травм скончался на месте, другие четыре журналиста, ехавшие вместе с Мартемьяновым, получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство военкора жестоким преступлением. Она подчеркнула, что Мартемьянов и его коллеги из других СМИ передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на то, что ВСУ атаковали российских журналистов.

Журналиста похоронили на кладбище «Донецкое море» в Донецке. Мартемьянов был посмертно награжден орденом Республики (ДНР).

По факту гибели военкора и ранения четверых журналистов СК России возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова.

Тема:
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