В Приднестровье заявили, что запасов газа хватит только на 24 дня

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Министр Оболоник: Приднестровье находится в состоянии энергетического кризиса

В Приднестровье заявили об энергетическом и гуманитарном кризисе

Фото: www.globallookpress.com/© Christophe Gateau

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Оставшихся запасов газа хватит только на 24 дня.

Приднестровье находится в состоянии энергетического и гуманитарного кризиса. Об этом заявил первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.

«Страна находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса. При этом <…> меры, принятые до прекращения поставок газа в республику, подтвердили свою эффективность», — приводит его слова пресс-служба президента республики.

Оболоник отметил, что до прекращения поставок было зарезервировано 13 миллионов кубов газа. Эти запасы помогают снабжать соцучреждения, жилые многоэтажные дома и другие объекты жизнеобеспечения общества. Отмечается, что этого запаса хватит на 24 дня.

Он также подчеркнул, что сохранение даже незначительного потока газа в системе газоснабжения помогает поддерживать ее работоспособность. Это позволит в дальнейшем оперативно возобновить полноценное газоснабжение. По словам Оболоника, в случае приостановки системы на восстановление ушло бы больше месяца.

Прекращение поставок газа РФ в Молдавию

Российский «Газпром» с 1 января 2025 года прекратил поставки газа компании «Молдовагаз» из-за отказа Кишинева возместить задолженность за прежние поставки.

Одновременно молдавской компании было направлено уведомление о том, что она регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. Задолженность молдавской стороны за потребленное топливо российская сторона оценивает в 709 миллионов долларов.

После прекращения поставок российского газа власти Молдавии и Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье.

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