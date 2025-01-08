Грузоподъемный кран упал в ущелье в Кабардино-Балкарии

По предварительным данным, водитель транспортного средства погиб.

Грузоподъемный кран упал в ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили представители МВД по региону в своем Telegram-канале.

Известно, что трагедия произошла 42 километре федеральной автодороги Урвань-Уштулу в районе 18 часов 30 минут по московскому времени. На данный момент непонятно, что стало причиной аварии.

Происшествие случилось в районе населенного пункта Бабугент и вызвал серьезное беспокойство у местных жителей и властей. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы, однако, к сожалению, по предварительным данным, 37-летний водитель крана марки SANY погиб в результате падения из-за несовместимости полученных травм с жизнью.

«В настоящее время проводятся работы по деблокировке и эвакуации тела погибшего», — сообщили представители ведомства.

На месте происшествия задействованы сотрудники следственно-оперативной группы отдела МВД России по Черекскому району. В операции также участвуют спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России вместе с сотрудниками Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы. В общей сложности в работе участвуют десять квалифицированных специалистов и две единицы специализированной техники.

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