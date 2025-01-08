«Деньги не поступили»: Седокова не сдержала обещание оплатить похороны Тиммы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 020 0

Анна Седокова не перевела на счет семьи Яниса Тиммы обещанные на похороны деньги

Сестра Яниса Тиммы: «Анна Седокова предложила оплатить похороны, но деньги не 

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Певица решила помочь семье баскетболиста, однако деньги на их счет до сих пор не поступили.

Певица Анна Седокова обещала оплатить похороны своего экс-супруга Яниса Тиммы, однако деньги до сих пор не поступили на счет его семьи. Об этом рассказала сестра погибшего Лельде Жандецка в своем блоге.

Лельде подтвердила, что певица выражала намерение финансово поддержать семью Тиммы. Седокова и вправду позвонила маме баскетболиста и заверила, что оплатит похороны. Далее она обратилась к Лельде, чтобы узнать данные банковского счета.

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Девушка отправила Анне контакты человека, который был ответственен за финансовую часть похорон. Известно, что деньги от Анны Седоковой так и не поступили, хотя прощание со спортсменом прошло еще 27 декабря.

«Поэтому оба утверждения верны — она предложила помощь (как указано в моем предыдущем посте), но деньги не поступили до сегодняшнего дня, как сообщили люди, общающиеся с семьей», — рассказала Жандецка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему не получится доказать вину Седоковой в смерти Тиммы. У правоохранительных органов Латвии, которые возбудили уголовное дело, нет никаких материалов — все они хранятся у полицейских в Москве.

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