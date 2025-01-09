«Пятеро подозреваемых»: внука Манделы задержали в ЮАР за угон автомобиля
Внука экс-президента ЮАР Манделы задержали за угон автомобиля
Фото: www.globallookpress.com/MediaPunch
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Кроме того, мужчине предписывают обвинения в незаконном хранении оружия.
Внук бывшего президента ЮАР и лауреата Нобелевской премии Нельсона Манделы задержан за подозрение в соучастии в угоне автомобиля. Об этом сообщил телеканал SABC News со ссылкой на данные полиции.
«Пятеро подозреваемых, включая внука Манделы, задержаны за угон автомобиля», — сказано в сообщении.
Украденная машина была обнаружена в бывшей резиденции Манделы в Йоханнесбурге. Кроме того, внук экс-президента и его сообщники хранили там незарегистрированное огнестрельное оружие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, связан ли эффект Манделы с психическими расстройствами. Кандидат психологических наук Алексей Мелехин считает, что этот термин не имеет ничего общего с клинической психологией и относится скорее к околонаучному явлению. Тем не менее, ложные воспоминания бывают симптомами серьезных болезней — например, лобно-височной деменции.
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