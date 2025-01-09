В Чаде при нападении на президентский дворец погибли 19 человек

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

В том числе 18 нападавших.

В Чаде при нападении на президентский дворец погибли 19 человек

Фото: TASS/EPA

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При нападении на президентский дворец в столице Чада Нджамене погибли 19 человек, из них 18 — ликвидированные боевики, передает  агентство AFP со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Девятнадцать человек, в том числе 18 нападавших, погибли в результате нападения на президентский дворец в Чаде», — заявлено в сообщении.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки «Боко Харам» сначали стрельбу в президентском дворце. Президент Чада Махамат Идрис Деби на момент атаки был внутри резиденции.

Позже РИА Новости, сылаясь на источник в службе безопасности Чада, сообщили, что силы безопасности страны контролируют район президентского дворца в Нджамене, где ранее произошла атака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черногории десять человек погибли в результате стрельбы в Цетинье.

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