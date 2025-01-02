В Черногории сообщили о 10 погибших в результате стрельбы в Цетинье

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

МВД Черногории: при стрельбе в Цетинье погибли 10 человек, в том числе дети

Мир В Черногории сообщили о 10 погибших в результате стрельбы в Цетинье

Фото: Reuters/REUTERS

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Подозреваемый в преступлении скончался.

Человек, расстрелявший людей в заведении общепита в черногорском Цетинье, погубил по меньшей мере десять человек, двое из них — дети. Об этом рассказал глава МВД страны Данило Шаранович.

«Ако Мартинович, который подозревается в совершении этого преступления, застрелил по меньшей мере десять человек, в том числе двух несовершеннолетних», — приводит портал RTCG слова Шарановича.

Также сообщается, что подозреваемый попытался покончить с собой, однако умер только во время транспортировки в клинический центр. По данным МВД страны, Ако Мартинович скончался от травм головы. Семья предполагаемого убийцы сообщаила, что он был "социально девиантным человеком".

Мужчина не впервые проявлял агрессию, он также привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия.

Глава МВД Черногории призывает жителей города оставаться дома, чтобы не препятствовать проведению полицейского расследования. Вскоре после обнародования деталей трагедии премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что правительство объявит трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новом Орлеане мужчина въехал в толпу во время празднования Нового года, а потом открыл огонь из автомата.

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