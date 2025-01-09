«Пришлось посидеть на антибиотиках»: Бородина рассказала об отдыхе на Бали

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Ксении Бородиной пришлось принимать антибиотики во время отдыха на Бали

Бородина на Бали

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Впечатления от отпуска у знаменитости остались неоднозначными.

У телеведущей Ксении Бородиной во время отдыха на Бали были проблемы со здоровьем. Пост об итогах путешествия знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети.

Ксения призналась, что не воспылала большой любовью к Бали, но к концу отпуска она начала, наконец, получать удовольствие.

«Может, роль сыграло то, что погода наладилась, и солнышко стало появляться чаще, последние дни были очень насыщенные», — делится Бородина.

Впечатление от путешествия телеведущей подпортили и капризы собственного организма, который отказался воспринимать местную кухню.

«Еще долго мой желудок привыкал к еде местной, пришлось даже посидеть на антибиотиках», — пожаловалась Ксения.

Но, несмотря ни на что, отвлечься от городской суеты, расслабиться, зарядиться энергией на весь год знаменитости, ее жениху — Николаю Сердюкову и детям удалось. В 2025-м для Бородиной это особенно важно ведь впереди ее ждет подготовка к свадьбе и само торжество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бородина и Сердюков прошли обряд очищения на Бали.

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