Измазались в грязи и масле: Бородина и Сердюков прошли обряд очищения на Бали

Телеведущая и блогер готовятся к бракосочетанию, о котором недавно объявили поклонникам.

Объявившие о скорой свадьбе телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков решили перед судьбоносным событием пройти обряд очищения. Об этом пишет 7Дней.ru.

Во время отдыха на Бали знаменитости приняли участие в церемонии Мелукат, в ходе которой их сначала намазали грязью, а потом омыли в водопаде. Этот ритуал считается очищающим, его цель — избавить тело, разум и дух от любых негативных воздействий, беспокоящих человека.

«Местные верят, что, если постоять под потоками водопада, голова очистится от дурных мыслей, а тело и разум наполнятся новыми силами и энергией. Но сначала ты должен подумать обо всем плохом, что с тобой было: зависть, негатив, злость и так далее. После этого тебя обмазывают грязью, и ты идешь на медитацию (мне она не всегда хорошо дается, сразу скажу)… Потом все смывают под очень холодным водопадом… и переодевают тебя из черной одежды в светлую: мужчин — в белую, женщин — в желтую», — поделилась Бородина.

Поклонники пришли к выводу, что церемония стала подготовкой телеведущей и ее избранника к бракосочетанию. В декабре в Эрмитаже Сердюков сделал Бородиной предложение, преподнеся обручальное кольцо. Сама свадьба планируется летом.

Примечательно, что на днях Бородина жаловалась подписчикам на обманутые ожидания от отдыха на Бали. «Сказочный» остров показался ей совсем не сказочным. Виной тому — начавшийся там сезон дождей.

Разочарованная Бородина заявила, что Бали — сильно распиаренное место, которое не идет ни в какое сравнение с ее любимым Пхукетом в Таиланде. Порадовала телеведущую лишь шикарная вилла, которую им удалось арендовать на время отпуска.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему бывшая жена Сердюкова не отпустила с ним дочь на Бали.