Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 376 0

Путин: власти делают недостаточно для устранения мазутного загрязнения на Кубани

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Из-за крушения танкеров и возникшей ситуации имеется много технических, финансовых и технологических проблем.

Президент России Владимир Путин поручил создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации на месте разлива мазута в Черном море в результате крушения танкеров. Сейчас все, что делается по минимизации ущерба, недостаточно. Об этом заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.

Как доложил в беседе с Путиным глава МЧС России Александр Куренков, в акватории за прошедший период собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости. Кроме того, министр рассказал о ситуации в порту Анапы. Так, специалисты уже обработали около 38 тысяч квадратных метров и собрали более 14 тонн нефтепродуктов.

Вместе с тем В Краснодарский край и Крым дополнительно привезли 364 тысячи мешков для загрязненного грунта. Также создан резерв спасателей и материалов на случай ухудшения обстановки.

«Все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно. <…> Нужно образовать комиссию соответствующую, соответствующий штаб, который работал бы прямо на месте. И не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками из министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы», — сказал президент.

В связи с возникшей ситуацией имеется много технических, финансовых и технологических проблем, подчеркнул Путин.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выброс мазута в Крыму выявили в 50 местах.

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