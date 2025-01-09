В Петербурге несколько человек получили травмы от упавших глыб снега и наледи
Пострадал и водитель «скорой»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сразу несколько петербуржцев получили травмы из-за падения льда с крыш.
Эти жуткие кадры — из Приморского района. Там пострадал работник шиномонтажа. Удар был такой силы, что молодой человек едва смог подняться. Все произошло на глазах у водителя скорой, к которому через минуту тоже прилетела огромная масса снега.
Помощь медиков понадобилась и пешеходу в центре города. Девушку, проходившую мимо дома, впезапно накрыла снежная лавина. Ее увезли в больницу с сотрясением мозга. Снежный удар на выходе из подземки получила и девочка-подросток. Только чудом ребенок серьезно не пострадал.
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