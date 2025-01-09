Фицо оценил потери ЕС от остановки транзита российского газа через Украину

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Фицо: ЕС лишится 70 млрд евро в год от остановки транзита газа РФ Украиной

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ранее словацкие власти неоднократно подчеркивали свое стремление сохранить возможность транспортировки топлива.

Газовый шантаж Киева больно бьет по Европе. К выходным там заметно похолодает, поэтому в ЕС сейчас наращивают отбор топлива из хранилищ.

Как сегодня заявил Дмитрий Песков, в Евросоюзе остаются государства, которые очень заинтересованы в покупке более дешевого российского газа. А все провокации — с транзитом — прежде всего, выгодны одной стране, и это отнюдь не Украина:

«Бенефициаром этой ситуации являются США, которые повысили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам, причем спотовые цены <…>, конечно, подвержены гораздо более высокой волатильности. Это снижает конкурентоспособность европейской экономики и добавляет проблем гражданам европейских государств. Это та ситуация, которую, наверное, никто не может отрицать, которую можно и должно констатировать сейчас».

Словакия примет жесткие ответные меры, если транзит российского газа не возобновится — например, будет использовать право вето в вопросах, связанных с Украиной. Еще Киев может лишиться гуманитарной помощи от Братиславы.

Премьер Роберт Фицо отметил, что из-за действий Зеленского и его кураторов Словакия будет терять по 500 миллионов евро в год, а весь Евросоюз, в том числе и союзники Киева, за то же время лишатся около 70 миллиардов евро.

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