Елизавета Боярская прокомментировала сообщения о госпитализации отца

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 829 0

Боярская в ответ на заявления о госпитализации отца сказала, что он дома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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В каком состоянии находится народный артист РСФСР?

Народный артист РСФСР Михаил Боярский находится дома. Об этом в беседе с 5-tv.ru сказала актриса Елизавета Боярская.

«Нечего раскручивать. Папа дома», — сказала она корреспонденту.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о госпитализации актера и музыканта. По их информации, он якобы попал в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы. Однако эту информацию 5-tv.ru через свою помощницу также опроверг сын Боярского Сергей. Он сказал, что со знаменитостью все в порядке, и он готовится к завтрашнему спектаклю.

Но Сергей заметил, что его отец действительно обращался в больницу — делал КТ легких в рамках планового осмотра.

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Елизавета Боярская прокомментировала сообщения о госпитализации отца

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