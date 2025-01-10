«Правильно, что послал»: Басков показал переписку с Рудиным после скандала на ТВ

Конфликт знаменитости и врача начался на музыкальном шоу, где оба принимали участие.

Народный артист России Николай басков доказал, что принес извинения фониатру Льву Рудину. Артист опубликовал скриншот переписки со специалистом по связкам на своей странице в социальной сети.

В ноябре у певца и врача случился конфликт на музыкальном шоу, где Николай был ведущим, а Лев — членом жюри. Басков не выдержал накала и накричал на Рудина. При этом артист не стеснялся в выражениях и посылал фониатра на всем знакомый набор букв.

«А че вы на меня орете? Че ты на меня орешь?! Да пошел ты на ***! Не выйду на сцену, пока он тут будет. Хамство и наглость, беспардонное отношение ко всем! Вы всегда так себя вели, мы вас пять сезонов терпели! Но знаете, это ваше: „Кто я такой? Фониатр! В горло заглядываю“. Нужно вести себя нормально. Я не буду шоу продолжать, пока он будет. Все, до свидания!» — возмущался Николай.

Однако позже он остыл и, как выяснилось, все же попросил прощение за свое поведение. Но Рудин, похоже, отправленное Басковым письмо как извинения не принимает. В недавнем интервью Лев заявил, что так и не дождался от артиста тех самых слов. Хоть и считает ситуацию давно сглаженной.

Фото: Telegram/Николай Басков/baskovnikolay

Узнав об этом, певец не стал отмалчиваться, а опубликовал скриншот переписки с фониаторм. На изображении видно дату и текст с извинениями.

«Все-таки правильно, что послал этого вруна», — подписал публикацию Николай.

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