Коварный план: зачем Америке Канада, Гренландия и Панамский канал

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Трамп мечтает присоединить к США Гренландию и Канаду

Фото, видео: Evan Vucci/ТАСС; 5-tv.ru

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Если Трампу удастся осуществить свою идею, то США станут крупнейшим по площади государством планеты. Однако не это является главной целью Белого дома, а то, куда он стремится.

Президент* Украины Владимир Зеленский уже согласен все закончить в этом году — без разговоров про «до победного конца» и «границы 1991 года». Но, возможно, он так подыгрывает новой команде в Белом доме. Дональд Трамп заявил, что намерен быстро остановить боевые действия на Украине. Его спецпосланник Келлог и вовсе ставит амбициозную цель — уложиться в 100 дней.

Но зачем они так торопятся? Дело в том, что у Трампа есть по-настоящему грандиозный план: не бодаться с Россией где-то в тысячах милях от Вашингтона, а укрепиться как следует у себя в западном полушарии, заполучив Канаду и Гренландию. Плюс Панамский канал. И именно сейчас у него появились реальные перспективы. В Канаде — кризис.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо растерял все доверие и объявил об отставке. Трамп предлагает Канаде стать 51-м штатом США. В Гренландии тоже кризис — островитяне хотят выйти из-под власти Датской короны. И Трамп тут как тут. Дональд Трамп-младший, сын будущего президента США, слетал, поговорил.

Зачем Америке Канада и Гренландия

На самом деле идея покупки Гренландии не такая уж дикая. Во всяком случае для США. Штаты прирастали территориями в XIX веке именно путем сделок. Мы им так продали Аляску, а до этого французы продали свою Луизиану, испанцы — Флориду, мексиканцы, правда, после войны — Техас с окрестностями. Даже те же датчане уже продавали американцам острова, только маленькие, а теперь речь о большом. Ну и плюс Канада 51-м штатом. Если все пойдет по плану Трампа, то США станут крупнейшим по площади государством планеты. Хотя, казалось бы, зачем Америке эти северные пустыни, но в этом и смысл — Арктика.

Сейчас США лишь боком, через Аляску, имеют выход к северной шапке мира, а это кратчайший путь для межконтинентальных ракет, если что. Да, и в Канаде, и в Гренландии, и в других арктических странах есть или могут быть легко открыты американские военные базы. Это ж все НАТО.

Но, видимо, не ради военного зонтика Вашингтон так настойчиво зазывает под крыло своих соседей.

Если Гренландия — это просто огромный пустынный остров размером с Мексику, то Канада — это плюс 40 миллионов человек и, конечно, ресурсы, укрытые снегом и льдом. А также редкие металлы, в том числе уран, углеводороды, биоресурсы, древесина, рыба. Даже лед со снегом — это тоже ресурс, учитывая, сколько его в той же Гренландии. Так что это не покупка — это инвестиции на поколения вперед.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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