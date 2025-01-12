Частный дом загорелся в Кургане из-за новогодней гирлянды

Пожар произошел в частном доме в Кургане на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Произошло все на Гранатовой улице, когда хозяин дома гулял с детьми, а его жена занималась хозяйством. Система пожарного оповещения в доме отсутствовала. Женщина почувствовала дым, но было уже поздно. Она выбралась из дома через окно. Прибывшие на место спасатели вручную перетаскивали машину хозяев подальше от огня, потому что ключи от авто остались внутри жилища.

«Пожар на 200 квадратах потушили 27 специалистов и семь единиц техники», — говорится в сообщении.

Прежде сообщалось, что тентованное помещение с животными загорелось в Белгородской области. В результате происшествия погибли пять зебр. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров, с ним боролись полтора десятка специалистов МЧС на трех единицах техники. Пожар полностью ликвидирован. Предварительной версией инцидента названа неисправность электрооборудования.

Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 16. В числе погибших — подруга голливудской актрисы Дженнифер Гарнер.