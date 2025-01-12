Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 16

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

В числе погибших — подруга голливудской актрисы Дженнифер Гарнер.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 16

Фото: Reuters/Ринго Чиу

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В результате бушующих пожаров в Калифорнии погибли 16 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судмедэксперта Лос-Анджелеса.

«Согласно отчетам ведомства, пять человек погибли в результате пожара в Пасифик-Палисейдс и 11 человек — в результате пожара в Итон-Каньоне», — говорится в публикации.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Изначально он вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но беспощадный огонь продолжил распространяться и на другие районы. Как пишет CNN со ссылкой на пожарный департамент Лос-Анджелеса, по состоянию на 17:51 11 января (04:51 12 января по московскому времени) составляет более 9,5 тысяч гектаров, или 95,724 квадратных километров. При этом огонь локализован на 11%.

Эвакуация людей из опасных районов продолжается. В первые сутки свои дома в Палисейдс покинули 30 тысяч человек, в следующий день более 130 тысяч жителей этого района и Итон-Каньона получили приказы о необходимости уехать. Причем эвакуация проводится с осложнениями, ведь образуются пробки. Тогда люди бросают машины и пешком покидают город. При этом не все решаются покинуть свои дома.

Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Эти пожары уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

Избранный президент США Дональд Трамп обвиняет власти Калифорнии в происходящем. Он призвал губернатора штата Гэвина Ньюсома уйти в отставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская актриса Дженнифер Гарнер потеряла подругу в пожаре в Калифорнии. Голливудская звезда — одна из многих, кого коснулась трагедия. Вместе с волонтерами она помогает эвакуированным людям.

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