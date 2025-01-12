Автобус влетел в такси с пассажирами на юго-востоке Москвы

Среди пострадавших в ДТП — 12-летний ребенок.

Автобус столкнулся с такси на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

ДТП случилось на улице Капотня. По данным надзорного ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и выехала на полосу для встречного движения. Тогда и произошло столкновение с машиной такси.

«В результате дорожной аварии в медицинские учреждения доставлены водитель автомобиля такси, а также его пассажиры — женщина и 12-летний ребенок», — говорится в сообщении.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства аварии.

До этого сообщалось о 15 пострадавших в результате ДТП с участием туристического автобуса в Питкярантском муниципальном округе Карелии. Авария произошла на 301-м километре трассы А-121 «Сортвала». По предварительным данным, автобус следовал маршрутом Кондопога-Рускеала, но водитель в какой-то момент не справился с управлением на повороте. Машина в результате съехала в кювет и опрокинулась на левую сторону.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с пассажирами перевернулся в Иловайске ДНР. По факту произошедшего в районе города Иловайск возбуждено уголовное дело.