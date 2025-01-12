Смертельное ДТП: автобус с пассажирами перевернулся в ДНР

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Автобус с пассажирами перевернулся в Иловайске ДНР

Смертельное ДТП: автобус с пассажирами перевернулся в Иловайске ДНР

Фото: Telegram/Следком ДНР/sledcom_dnr

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По факту произошедшего в районе города Иловайск возбуждено уголовное дело.

Автобус перевернулся в районе города Иловайск в ДНР. В результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике в своем Telegram-канале.

«Сегодня в утреннее время на дороге „Иловайск-Донецк“ в районе города Иловайск перевернулся автобус. В результате ДТП от полученных травм скончались 3 человека, 27 получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

На месте работает следственная группа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведомство назначило необходимые экспертизы, включая техническую. Сотрудники намерены установить обстоятельство, причины и условий, которые привели к трагедии.

Прежде сообщалось, что ДТП произошло на 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица. Две легковые машины столкнулись в Самарской области. В результате погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Они скончались от полученных травм еще до приезда кареты скорой помощи. Также пострадали семь человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что как минимум четыре человека погибли из-за снежной бури в США. Накануне ДТП в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающимся мощным снегопадом.

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Смертельное ДТП: автобус с пассажирами перевернулся в ДНР

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