Дурова впервые допросили по делу Telegram в Париже

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Предприниматель прибыл в суд в сопровождении двух адвокатов.

Дурова впервые допросили в связи с причастностью Telegram к преступлениям

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова впервые допросил парижский суд в рамках расследования, связанного с возможной причастностью его мессенджера к преступной деятельности. Об этом сообщает Europe1 со ссылкой на источники.

Отмечается, что Дуров прибыл в суд в сопровождении двух адвокатов и заявил, что «доверяет французскому правосудию». Комментировать ход дела и выдвинутые против него обвинения предприниматель отказался.

Задержание Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест выдали незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Позднее французская прокуратура выдвинула официальное обвинение Дурову. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в таких преступлениях, как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров находится под судебным надзором, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предпринимателя обязали внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой функции платформы Telegram Gateway, которая поможет бизнесу экономить на верификации телефонных номеров их клиентов и обойдется всего в 0,01 доллара за код в любой точке мира.

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