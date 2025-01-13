Караульный упал у королевского дворца в Стокгольме и случайно воткнул себе в голову штык

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

Караульный у королевского дворца в Стокгольме упал и случайно воткнул себе штык

Солдат упал у королевского дворца в Стокгольме и проткнул голову штыком

Фото: www.globallookpress.com/Henrik Montgomery/Tt

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Солдату удалось чудом выжить, несмотря на серьезное ранение.

Караульный у королевского дворца в Стокгольме получил серьезное ранение, случайно воткнув себе в голову штык собственной винтовки после падения. Об этом сообщает портал Aftonbladet со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Швеции.

Инцидент произошел утром в субботу, 11 января. Штык, который был прикреплен к концу винтовки, пронзил голову солдата и застрял. Отмечается, что сослуживцы пострадавшего действовали оперативно и грамотно, оказав ему первую помощь до прибытия врачей.

Караульный успешно перенес операцию, его состояние оценивается как стабильное. В то же время полиция начала расследование, чтобы выявить возможные нарушения условий труда и установить обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при теракте в Новом Орлеане погиб близкий к британской королевской семье человек.

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