Меж тем, команда Трампа в США настаивает на снижении призывного возраста на Украине до 18 лет.

На Украине все более жесткие методы стали использовать военкомы, чтобы отправить на фронт как можно больше людей. В Одесской области избили и забрали в военкомат велосипедиста, который просто проезжал мимо. И все это на фоне дискуссии о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Правда, сами чиновники подают не самый лучший пример патриотизма. Так, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сразу после отставки устроился на работу в США и пожаловался, что еле-еле отговорил своего сына не вступать в ряды ВСУ, хотя тот очень сильно рвался на фронт. В итоге решили: важнее продолжить обучение в Лондоне.

«Я думаю, что единственным человеком, который был бы рад снижению возраста мобилизации до 18-ти лет, стал бы мой сын, которому сейчас 18. Он ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент», — заявил Дмитрий Кулеба, экс-министр иностранных дел Украины.

Достать больше живой силы призывают Украину и в администрации избранного президента США. Как заявил будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц — республиканец настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет. В этом вопросе, администрация Трампа похоже пойдет по стопам демократов, считая, что острая нехватка солдат не позволяет стабилизировать фронт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кулеба заявил о плачевном положении Украины.