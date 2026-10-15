ВС РФ накрыли «Геранями» склады и объекты логистики в Кировоградской области

В эти минуты поступают сообщения о массированных ударах «Геранями» по складам, объектам логистики и промышленным предприятиям Кировоградской области.

В частности, кадры атаки поступают из города Кропивницкий. По сообщениям местных пабликов, в регионе гремят многочисленные взрывы. Местные источники уже назвали это самой масштабной атакой на Кировоградскую область с начала проведения специальной военной операции (СВО).

Накануне днем Киев погрузился во тьму, встало движение поездов. Как сообщал 5-tv.ru, это стало последствием повреждения энергетической инфраструктуры после атаки ВС РФ по объектам Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Повреждения получили локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав.